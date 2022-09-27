В Крыму опровергли сообщения о второй волне частичной мобилизации

Частичная мобилизация в Крыму завершилась вечером 25 сентября Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Второй волны частичной мобилизации в Крыму не ожидается.

- Второй волны [мобилизации] пока мы не ожидаем. Если она будет, то по Указу Президента РФ и мобилизационным планам Минобороны России, - цитирует «Крым 24» начальника службы по Мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктора Фесенко.

Напомним, частичная мобилизация в Крыму завершилась вечером 25 сентября. От призыва освободили около 400 человек. В основном они не подходили по возрасту. Также, по словам советника главы Крыма Олега Крючкова, крымские военкоматы отправили больше 200 повесток не тем людям, в частности, студентам или многодетным отцам.

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