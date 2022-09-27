Жителя Евпатории осудили на 4,5 года колонии за распространение порнографии среди подростков

Жителя Евпатории осудили на 4 года 6 месяцев колонии за распространение порнографии среди подростков Фото: Анастасия ОСИПОВА

Суд в Евпатории вынес приговор 21-летнему парню за распространение порнографии среди несовершеннолетних в Интернете. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республике Крым.

- В 2021 году [он] совершил в отношении семи несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, преступления сексуального характера. Он же распространял порнографические материалы с использованием социальной сети «Вконтакте», - говорится в сообщении.

Молодого человека осудили на 4 года 6 месяцев исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Ранее КП-Крым писала, что житель Севастополя отправится под суд за распространение порнографии среди подростков в соцсетях. На мужчину завели уголовное дело.

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