В Крыму ищут дублера для актера телесериала «БиМ 2»

Александр Армер с коллегой на съемках «БиМа». Фото: Дана Майская

Феодосия стала киноплощадкой для съемок популярного сериала «БиМ 2», где в одной из главных ролей огромный пес Фунтик. Киношники частенько ведут набор актеров для массовых сцен, но иногда они предлагают более масштабные роли.

- Ищем дублера для Семы Жука, которого играет актер Александр Армер, - такой пост появился в соцсети.

Фото: Дана Майская/VK

К претенденту четко обозначены требования: 48-50-ый размер одежды, 42-ой размер обуви, джинсы – 32.

47-летний Александр Армер, который снимался во многих фильмах, включая культовое кино «Моя прекрасная няня», играет в «Биме» весьма эксцентричного и своеобразного сотрудника правоохранительных органов.

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