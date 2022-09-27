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Общество27 сентября 2022 15:28

В Крыму напомнили, что от призыва по частичной мобилизации освобождаются многодетные отцы

У мужчины должно быть четверо детей
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Ранее начальник Службы по мобилизационной работе сообщал, что второй волны частичной мобилизации в Крыму не ожидается.

Ранее начальник Службы по мобилизационной работе сообщал, что второй волны частичной мобилизации в Крыму не ожидается.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жители Крыма могут получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации, если у них четверо детей, заявил начальник Службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым Виктор Фесенко.

По его словам, мужчины могут быть освобождены от призыва и в том случае, если у него уже есть трое детей, а его жена беременна четвертым.

- В законе о мобилизации четко написано, если у гражданина, который призывается по мобилизации, четверо детей, то ему дается отсрочка от призыва по мобилизации. Если у данной гражданки есть три ребенка и она беременна четвертым, то, конечно, муж освобождается от призыва по мобилизации, - отметил Виктор Фесенко.

Напомним, ранее начальник Службы по мобилизационной работе сообщал, что второй волны частичной мобилизации в Крыму не ожидается.

- Второй волны [мобилизации] пока мы не ожидаем. Если она будет, то по Указу Президента РФ и мобилизационным планам Минобороны России, - добавил он.