В Крыму есть 114 тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавируса

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Крыму достаточный запас вакцины от коронавируса для желающих привиться.

- Сейчас представлено два вида вакцины - «Спутник V» (или «ГАМ-КОВИД-Вак») и «ЭпиВакКорона». Первого компонента «Спутник V» у нас 26 тысяч доз, второго - порядка 88 тысяч доз, «ЭпиВакКороны» - 26 тысяч, - сообщила в эфире радио «Комсомольская правда Крым Ольга Барило, заместитель главного врача по поликлинической работе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».

Также медик посоветовала вакцинироваться сейчас, потому что пик заболеваемости приходится на январь, февраль и март, когда иммунитет наиболее ослаблен.

- По ковиду сейчас есть рост заболеваемости, но не такой сильный, как в прошлом году. Тяжелых осложнений и роста смертности нет. Прививаться лучше именно сейчас. Если сделать это в ноябре-декабре, организм не успеет выработать иммунитет, - пояснила специалист.

Также Ольга Барило отметила, что на сегодняшний день у крымчан высокий коллективный иммунитет к коронавирусу. На сегодня привито 950 тысяч взрослых первым компонентом, а вторым - чуть больше 900 тысяч.