В Крыму пропала 80-летняя жительница Красноперекопского района

Тамара Юдченкова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разместили в социальной сети ориентировку на пожилую женщину, которая бесследно исчезла день тому назад.

- Пропала Юдченкова Тамара Ильинична, 80 лет (1942 года рождения), село Привольное, Красноперекопский район, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Родные и близкие потеряли ее из поля зрения 27 сентября 2022 года .

Приметы пропавшей: 150 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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