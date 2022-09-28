Жительница Ялты украла 200 миллионов рублей под предлогом инвестиций в недвижимость

44-летняя жительница Ялты выманила 200 млн рублей у граждан, которым она предлагала инвестировать в недвижимость Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

44-летняя жительница Ялты попала под уголовное дело за мошенничество на 200 тысяч рублей.

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, женщина предлагала знакомым и родственникам инвестировать деньги недвижимость, после чего заключала договоры займа с людьми, которые рассчитывали получить в результате прибыль. Однако все средства злоумышленница присваивала себе. Так пострадали по меньшей мере 28 человек.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Ранее в Крыму поймали серийного вора, обокравшего граждан на 115 тысяч рублей. Задержанным оказался 46-летний житель Владимировской области.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50