Жительница Ялты украла 200 миллионов рублей под предлогом инвестиций в недвижимость

44-летняя жительница Ялты выманила 200 млн рублей у граждан, которым она предлагала инвестировать в недвижимость
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
44-летняя жительница Ялты попала под уголовное дело за мошенничество на 200 тысяч рублей.
Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым, женщина предлагала знакомым и родственникам инвестировать деньги недвижимость, после чего заключала договоры займа с людьми, которые рассчитывали получить в результате прибыль. Однако все средства злоумышленница присваивала себе. Так пострадали по меньшей мере 28 человек.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных части 3 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму поймали серийного вора, обокравшего граждан на 115 тысяч рублей. Задержанным оказался 46-летний житель Владимировской области.
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