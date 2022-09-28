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Общество28 сентября 2022 7:57

Ялтинский международный форум перенесли на 2023 год

Такое решение приняли крымские власти
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Фото: forumyalta.com

Фото: forumyalta.com

Ялтинский международный экономический форум решили перенести на следующий год, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мероприятие должно было состояться в апреле, но даты сдвинули на конец 2022 года. Но сейчас власти республики решили снова перенести форум.

- Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года. О точных датах проведения форума будет объявлено дополнительно, - отметил Аксенов в своем Telegram-канале.

Заметим, ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере ЯМЭФ каждый год проводят в Крыму. Обычно на нем поднимаются темы инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты.