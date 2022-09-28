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Здоровье28 сентября 2022 8:00

В Крыму 28 августа выявили 222 новых заболевших COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 65 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 222 случая новой коронавирусной инфекции, 205 944 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

- За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 872 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 406 человек, выздоровевших за весь период - 196 641, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 103. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 110 пациентов, из них 104 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умерли два человека в возрасте 84 и 91 года.

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