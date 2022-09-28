В Крыму 28 августа выявили 222 новых заболевших COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 222 случая новой коронавирусной инфекции, 205 944 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав Крыма.

- За истекшие сутки госпитализировано 24 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 872 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 406 человек, выздоровевших за весь период - 196 641, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе выявили 65 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 103. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 110 пациентов, из них 104 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умерли два человека в возрасте 84 и 91 года.

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