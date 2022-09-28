Алуштинцу грозит 20 лет колонии за восемь пакетиков с «запрещенкой»

Фото: МВД по РК

В Симферополе задержали 28-летнего жителя Алушты с крупной партией «запрещенки», сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Парень приехал в крымскую столицу, чтобы сделать закладки наркотиков, которые для этого специально заказал в Интернете.

Фото: МВД по РК

- Восемь пакетиков с порошком он уже успел разложить по тайникам. Полицейские проехали по указанным задержанным местам и изъяли все спрятанные свертки. Согласно экспертизе, в состав содержимого входит наркотическое вещество - мефедрон, - говорится в сообщении.

По месту жительства молодого человека в Симферополе также были найдены фасовочный материал, весы и мобильный телефон, в котором были фотографии с местами закладок. Парню грозит до двадцати лет колонии. Напомним, ранее у крымчанки при осмотре дворовой территории обнаружили 17 кустов конопли.

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