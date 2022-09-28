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Происшествия28 сентября 2022 10:18

Жительница Ялты украла у пенсионерки золотые украшения на 50 тысяч рубелей

Теперь ей грозит до пяти лет колонии
Екатерина НАЗАРОВА
Крымчанка попала под уголовное дело за кражу украшения у пожилой приятельницы

Крымчанка попала под уголовное дело за кражу украшения у пожилой приятельницы

Фото: Иван Макеев

36-летней жительнице Ялты грозит срок в колонии за кражу у пожилой приятельницы золотых украшений, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

После посиделок в компании знакомой, 60-летняя женщина обнаружила пропажу ювелирных изделий стоимостью 50 тысяч рублей.

- Во время допроса злоумышленница рассказала, что знала, где знакомая хранит ювелирные украшения. После совместного распития спиртных напитков, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитила драгоценности, после чего скрылась, - говорится в сообщении.

Украшения воровка сразу же отнесла в ломбард. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пожелавшую романтики жительницу Симферополя обворовали на 300 тысяч рублей. 25-летний парень, которого она пригласила в гости, утром исчез вместе с золотыми украшениями.

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