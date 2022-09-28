Иностранным наблюдателям провели экскурсию по Симферополю

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В столице Крыма провели экскурсии для иностранных делегаций, сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя Анатолий Голубица.

По популярным местам прошли гости из Украины, Сербии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Италии, Франции, Беларуси, Сирии, Бразилии, ЮАР и Зимбабве.

- Гости из разных уголков мира, с помощью профессионального переводчика, с интересом прослушали историю Симферополя, - сообщил Голубица.

Напомним, 25 сентября иностранная делегация смотрителей приехала на избирательный участок в Симферополе, чтобы проследить, как проходит голосование за вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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