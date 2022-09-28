В Севастополе осудят экс-сотрудника Госкомрегистра за превышение полномочий на 238 млн рублей

В Севастополе экс-сотрудник Госкомрегистра попал под уголовное дело за превышение полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет экс-сотрудник Госкомрегистра Севастополя, который обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- В ноябре 2021 года обвиняемый, понимая, что представителем организации не представлены необходимые документы, без проведения правовой экспертизы незаконно осуществил госрегистрацию права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, - говорится в сообщении.

Кадастровая стоимость данного участка составлял 238 миллионов рублей - размер суммы, на которую был причинен ущерб муниципалитету. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, еще одного бывшего сотрудника Госкомрегистра будут судить за взяточничество и подлог. Обвиняемый получал вознаграждение от граждан за игнорирование их правонарушений.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50