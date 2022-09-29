Погода на 29 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 26 градусов

В Крыму теплая погода, без осадков.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в западных районах ожидается высокая пожарная опасность.
- В ближайшие трое суток на полуострове сохранится теплая погода, без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 24...26°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с., днем тепло 23...25°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, восточный ветер 1-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +19…23°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Ясно.
В Керчи +19 …+21°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Феодосии +19 …+22°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +19…+22, южный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Джанкое +16…+26°, скорость восточного ветра 4-9 м/с. Ясно.
В Армянске +17 …+23°, скорость юго-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.
Температура воды Черном море +20 …+21°.
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