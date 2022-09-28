В Симферополе 29 сентября свет отключат на 16 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

29 сентября без света останется часть Симферополя. В столице Крыма приводят в порядок электросети, поэтому энергетики и запланировали отключения с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет электричества в Симферополе:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-67 ; Куйбышева, 76-140/67 , 105-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 62-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41; Чонгарская, 48-64 , 59-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Генерала Васильева, 24-30 , 23Б, 27А; Трансформаторная, 10, 1-3 ; Севастопольская, 23-27 ; Братьев Айвазовских, 26-48 , 17-41 ; Сакская, 7-27 ; Белая, 32-42 , 29-41 ; Генуэзская,14, 24-28 , 9-13 ; Ростовская, 26, 28.

- переулки Коллективный, 2-6; Заречный, 24-28; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13.

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