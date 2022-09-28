Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 13:44

Благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 47%

Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Реконструкция площади Советской в Ялте. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Реконструкция площади Советской в Ялте. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 47%. Об этом у себя в Telegram написал председатель Совета Министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- На сегодня завершены все земляные работы, проведена разработка котлованов и подготовительные работы под установку железобетонных конструкций. Также на объекте ведутся работы по подготовке бетонного основания под укладку плиточного покрытия, - сообщил Гоцанюк.

В то же время количество рабочих на объекте, по мнению главы Совмина, нужно увеличить.

Благоустройство площади ведется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». После окончания работ здесь появятся сухой фонтан, современный амфитеатр и полноценная зеленая зона.

На площади Советская будут проводиться культурно-массовые мероприятия и фестивали.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50