В Крыму электричка насмерть сбила 20-летнего парня

Фото: пресс-служба Крымского Линейного управления МВД России на транспорте

Утром районе станции Урожайная электропоезд Симферополь-Соленое озеро насмерть сбил человека.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой установили, что смертельно травмирован 20-летний житель Красногвардейского района, - приводит Крымская газета сообщение пресс-службы Крымского Линейного управления МВД России на транспорте.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы, однако парень никак не реагировал.

Напомним, сегодня, 28 сентября, на объездной в Симферополе произошло ДТП, в которой чудом никто не пострадал. Как удалось выяснить КП-Крым, водитель одного из автомобилей начал экстренно тормозить, а второй, ехавший сзади, не успел вовремя сориентироваться, в результате чего произошло столкновение. В итоге одна из легковушек перевернулась.

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