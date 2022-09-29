Появилось эпичное видео с обрезки деревьев-великанов в Крыму

Профессионалы успешно справляются с обрезкой высоких деревьев. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма промышленные альпинисты на огромным дубах, соснах, секвойях и других деревьях спиливают сухие ветки, убирают они и отжившее свое растения. Дело - это не простое, ведь высота отдельных экземпляров, которым необходим такой санитарный уход, достигает 30 метров.

Идет практическая отработка перемещения по деревьям, их санитарная обрезка, демонтаж. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Вот альпинистам-виртуозам и приходиться работать бензопилой на высоте 10-этажного дома, но даже если дерево чуть пониже, то все равно обрезка требует определенных навыков, отличной физической формы и любви к адреналину.

- Эпичные фото и видео с семинара «Арбо-Крым 2022» в Никитском ботаническом саду. Один из пунктов насыщенной программы – «Практическая отработка перемещения по деревьям, их санитарная обрезка, демонтаж», - этот пост пресс-службы Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН) в соцсети сопровождают красноречивые снимки и ролики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50