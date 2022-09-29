Объекты теплоснабжения в Симферополе готовы к работе на 96% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Практически 100% многоквартирных домов Симферополя готовы к отопительному сезону. Из 3184 домов паспортов готовности не имеют только 14, сообщил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

- Подготовка уже на завершающем этапе. У нас 3184 МКД. Не получено паспортов только по 14 домам. Там идут ремонтные работы - необходимые действия, - пояснил Гусынин.

По его словам, объекты теплоснабжения готовы к работе на 96%.

Ранее сообщалось, что в крымской столице перед наступлением холодов обновляют теплотрассу. Трубы советского производства заменяют на отечественные из современного материала. Минимум 87% котельных в столице уже прошли ежегодные обязательные процедуры.

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