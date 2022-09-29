Клены и гибискусы украсят сквер возле мемориала « Скорбящая мать» в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

Сквер на улице Маршала Жукова возле мемориала «‎Скорбящая мать» украсят вязы, катальпы, гибискусы и клены. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Масштабное озеленения проводят сотрудники «‎Горзеленхоза». Уже вчера там начали высаживать вязы.

- Всего в планах высадить 90 таких деревьев. Озеленять сквер планирует также другими деревьями, среди которых - клены, катальпа и сирийские гибискусы, - говорится в сообщении.

Напомним, на мемориале «Скорбящая мать» в крымской столице продолжаются ремонтные работы. На благоустройство прилегающей территории объекта было израсходовано 38 миллионов рублей.

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