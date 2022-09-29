В Крыму в четверг воздух прогреется до +27 градусов

На полуострове еще несколько дней сохранится относительно теплая погода Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму ближайшие три дня сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

- Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17, днем +22…27. Ветер юго-западный, умеренный, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Симферополе 29 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 24...26 градусов. В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, днем 23...25 градусов.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50