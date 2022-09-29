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Общество29 сентября 2022 6:15

В Крыму в четверг воздух прогреется до +27 градусов

Дождей не ожидается
Екатерина НАЗАРОВА
На полуострове еще несколько дней сохранится относительно теплая погода

На полуострове еще несколько дней сохранится относительно теплая погода

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму ближайшие три дня сохранится теплая погода, без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

- Температура воздуха ночью +9…14, на побережье до +17, днем +22…27. Ветер юго-западный, умеренный, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Симферополе 29 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем 24...26 градусов. В Севастополе в четверг переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, днем 23...25 градусов.

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