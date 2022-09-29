В Крыму 29 сентября выявлено 237 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 29 сентября выявили 237 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 181 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 619 человек, выздоровевших за весь период - 197 260, - говорится в сообщении.

Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано.

Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 113 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 216. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет.

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