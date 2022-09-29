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Здоровье29 сентября 2022 7:08

В Крыму 29 сентября выявлено 237 новых случаев COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 113 новых заболевших ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Республики Крым 29 сентября выявили 237 случаев новой коронавирусной инфекции, 206 181 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 25 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 897 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 619 человек, выздоровевших за весь период - 197 260, - говорится в сообщении.

Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано.

Минздрав РК

Минздрав РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе зафиксировали 113 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 216. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 14 пациентов. На данный момент в больницах находится 109 пациентов, из них 100 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе умерли два человека в возрасте 75 и 82 лет.

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