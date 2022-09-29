В Крыму пенсионера осудили на условный срок за шопинг на украденные деньги

Пенсионер получил условный срок за трату денег с чужих банковских карт Фото: Андрей АБРАМОВ

В Армянске к условному сроку приговорили пенсионера, потратившего 4,5 тысячи рублей с чужих карт. Об этом сообщили в пресс-службе Армянского городского суда.

Пожилой мужчина нашел во время прогулки в сквере кошелек с пятью банковскими картами, с которых потратил 4691 рубль на алкоголь и продукты. Не забыл мужчина и о внуке, купив ему музыкальную колонку и накопитель памяти.

- Хозяйка потерянного накануне кошелька после получения сообщений из службы поддержки банка об осуществленных покупках в магазинах незамедлительно обратилась в полицию. Потерпевшая не стала подавать гражданский иск в суд, согласившись взять портативную колонку в качестве возмещения ущерба, - говорится в сообщении.

Суд назначил пенсионеру наказание условно, установив шестимесячный испытательный срок.

Ранее сообщалось, что жительница Ялты украла у пенсионерки золотые украшения на 50 тысяч рубелей. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

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