Крымчанку будут судить за смертельное ДТП, совершенное из-за нарушений ПДД

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

40-летнюю жительницу Крыма будут судить за смертельное ДТП, совершенное из-за нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел в мае текущего года. Женщина, находясь за рулем «Chevrolet Lacetti», ехала по автодороге «Саки - Орловка - Равнополье».

- В пути следования на указанной автодороге женщина не учла дорожные условия, выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего в процессе проезда правостороннего закругления дороги, допустила выезд управляемого ей автомобиля влево за пределы проезжей части, - говорится в сообщения.

В конечном итоге машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась. Внутри помимо водителя находилась пассажир 1981 года рождения, которая погибла от полученных травм.

Напомним, 2 сентября на объездной в Симферополе перевернулась легковушка. Как удалось выяснить КП-Крым, водитель одного из автомобилей начал экстренно тормозить, а второй, ехавший сзади, не успел вовремя сориентироваться, в результате чего произошло столкновение. В итоге одна из легковушек перевернулась. Чудом никто не пострадал.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50