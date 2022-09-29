В Крыму с 1 октября стартует месячник по гражданской обороне

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

В России, в том числе в Республике Крым, с 1 октября стартует месячник по гражданской обороне. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Садаклиев.

По его словам, в рамках месячника будут проведены памятные и торжественные мероприятия, посвященные празднованию 90-летия образования ГО. Кроме того, подростки смогут посетить некоторые пожарные части республики в Дни открытых дверей. Состоятся и открытые уроки, на которых обучающимся расскажут про основы безопасности жизнедеятельности.

- Также, в рамках месячника будет проведено ряд мероприятий по организации проведения занятий по изучению основных способов защиты населения с учетом внедрения новых подходов к инженерной защите населения, накоплению средств индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы, - добавил Садаклиев.

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