В Ялте ремонт внутридворовых проездов завершен на 90%

Фото: Янина Павленко/Tg

В Ялте в октябре намерены завершить большой этап работ по ремонту внутридворовых проездов. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Уже к этим выходным подрядчик финиширует в самом сложном и большом дворе по Крупской, 48. Работы идут в две смены, - написала градоначальница в своем telegram-канале.

Она напомнила, что контракт включает ремонт 26 дворов. Работы к настоящему моменту завершены на 90%.

По просьбам местных жителей кое-где были расширены дороги и оборудованы небольшие парковочные зоны.

Далее работы будут продолжены на улице Винодела Егорова,13, улице Прибрежной 1-5, улице Кривошты, 2, улице Южной, 54 (Кореиз) и улице Соловьева, 3 и 18 (Гурзуф).

Ранее сообщалось, что благоустройство площади Советской в Ялте выполнено на 47%.

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