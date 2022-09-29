В Ялте отремонтируют детсад «Росинка» за 400 миллионов рублей

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

В Ялте намерены отремонтировать детский сад «Росинка» за 400 миллионов рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

- Жители улицы Красноармейской, 39 в городе Ялта ждут реконструкции детского садика «Росинка», который сможет принять более 100 малышей. На реконструкцию детсадика планируется направить более 400 миллионов рублей, - сообщил Гоцанюк.

По планам, часть указанной суммы будет направлена на противооползневые работы. Уже заключен контракт на строительно-монтажные работы.

Ранее сообщалось, что в Ялте ремонт внутридворовых проездов завершен на 90%. Контракт включает ремонт 26 дворов.

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