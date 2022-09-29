В Крыму 30 сентября пройдет Единый день оказания юридической помощи

Единый день оказания юридической помощи пройдет в Крыму в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 сентября в Крыму пройдет Единый день оказания юридической помощи. Мероприятия пройдут в здании Минюста Крыма и в помещениях прокуратуры во всех городах и районах полуострова.

- Бесплатная юридическая помощь именно в таком формате становится востребована, она дает возможность физическим и юридическим лицам без хождения по различным инстанциям в один день и в одном месте получить консультации, - приводит КИА сообщение пресс-службы Минюста Крыма.

Напомним, для ответов на возникающие вопросы относительно мобилизации во всех регионах начала работу «Горячая линия» с единым номером «122» ( ранее этот номер использовался во время пандемии коронавируса). О том, как проходит работа единственного в Крыму колл-центра и с какими вопросами чаще всего обращаются к операторам - в материале «Комсомолки».

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