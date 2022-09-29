Пять улиц Симферополя и четыре села остались без воды 29 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые жители Симферополя остались без воды 29 сентября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 17.00 из-за аварии краны будут сухими на улицах Чехова, Футболистов, Нижнегоспитальная, Миронова, Краснознаменная, а также в переулке Холмистый. Без вода также могут остаться прилегающие улицы и переулки.

Также в связи с повреждениями на сетях водоснабжения до 17.00 воды не будет по адресу: пгт Молодежное, улица Грушевая, улица Вишневая, улица Комсомольская, улица Планеристов.

Кроме того, до 22.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения без воды остались села Партизанское, Каштановое, Кизиловое и Малиновка.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 29 сентября свет отключат на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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