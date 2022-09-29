В Крыму задержали педофила, пять лет находящегося в федеральном розыске

Мужчина вел отшельнический образ жизни, постоянно меняя места жительства. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи полицейские задержали 47-летнего мужчину, который с 2017 года находился в федеральном розыске. Как рассказали в пресс-службе республиканской полиции, крымчанин подозревается в домогательстве до несовершеннолетнего ребенка.

Еще пять лет назад мужчина скрылся от правосудия. Его обвиняют в совершении преступления по четвертой части 132 статьи УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Уйти от наказания все же не удалось - задержали крымчанина в Бахчисарайском районе.

- Задержанный пояснил, что на протяжении пяти лет он вел отшельнический образ жизни, постоянно меняя места проживания на территории Крымского полуострова, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

Сейчас мужчина находится под стражей.