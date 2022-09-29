Бананом, на котором туристов унесло к дикому пляжу Алушты, управлял человек без прав

Фото: mchs.rk.gov.ru

Прокуратура продолжает проводить проверку после того, как отдыхающих на водном аттракционе «банан» унесло штормом к одному из диких пляжей. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, человек, управлявший «бананом», не имел на то соответствующих прав.

Напомним, в конце августа в районе мыса Монастырский девять человек, в том числе пять несовершеннолетних, вышли в море на «банане». Штормом их прибило к одному из диких пляжей в Алуште в районе горы Аю-Даг. Людей пришлось эвакуировать МЧС.

Как показала проверка, пляж в поселке Партенит, откуда отправились отдыхающие, находится в пользовании частного предпринимателя на основании заключенного с администрацией договора. Предпринимателем в этой зоне организован пункт проката маломерных судов.

- В связи с отсутствием надлежащего муниципального контроля за размещением пунктов проката маломерных судов и обеспечением безопасности на данных объектах прокуратурой в адрес органа местного самоуправления внесено представление, которое находится на рассмотрении, - говорится в сообщении.

Проверка еще не окончена, однако уже известно, что лицо, управлявшее «бананом», не имело необходимых на то прав. Кроме того, пассажиров перевозили без сопровождающего лица на буксируемой системе и с нарушениями условий и территорий плавания.

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