Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжают собирать гуманитарную помощь беженцам, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Для организации сбора гуманитарной помощи в городе было оперативно организовано четыре пункта приема, - говорится в сообщении.

Жители крымской столицы ежедневно приносят продукты, предметы личной гигиены, детское питание, одежду, канцтовары и многое другое. Еженедельно гуманитарная поддержка оказывается в среднем 10 семьям. Перед началом учебного года за помощью обращались до 30 семей.

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