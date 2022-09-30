Общество 29 сентября 2022 23:31

Погода на 30 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе