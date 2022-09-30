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Общество29 сентября 2022 23:31

Погода на 30 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 30 сентября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Черное море становится прохладнее. Температура воды +18…+20°.

Черное море становится прохладнее. Температура воды +18…+20°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая и по-летнему теплая погода, - пообещали синоптики Крымского гидрометеоцентра.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Днем тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +19…+23°, восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +19…24°, юго-западный ветер 3-11 м/с. Ясно.

В Керчи +19 …+23°, юго-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +19 …+23°, южный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Черноморском +20…+22, южный ветер 8-12 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+30°, скорость северо-восточного ветра 2-9 м/с. Ясно.

В Армянске +14 …+24°, скорость юго-восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.

Температура воды Черном море +18 …+20°.

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