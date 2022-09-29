Этой зимой в Крыму ожидаются погодные аномалии и резкие перепады температуры

Этой зимой крымчане могут столкнуться с непривычными погодными аномалиями Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Зимой в Крыму ожидаются погодные аномалии и резкие перепады температуры, сообщили в пресс-службе Крымском федеральном университете имени Вернадского со ссылкой на доцента кафедры туризма вуза Игоря Вахрушева.

- На полуострове немного изменяется глобальная циркуляция атмосферы. Если раньше перепады температур были менее заметны, то сейчас изменения могут произойти резко, - сообщил Вахрушев.

Он пояснил, что подобного рода аномалии могут возникать под влиянием посторонних атмосферных фронтов, разделяющих воздушные массы. Из-за глобального потепления средние показатели температур постоянно растут, поэтому влияние фронтов снижается. Это позволяет воздушным массам прорываться в те регионы, которым они не присущи.

Однако специалист подчеркнул, что лето резко не станет более знойным, а зима - более холодной.

Ранее КП-Крым писала, что тысячи медуз заполонили берег в Керченском проливе. Их жизненный цикл подходит к концу осенью.

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