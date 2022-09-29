Две крымчанки получили реальный срок за незаконно обналиченный маткапитал

Крымчанка с подельницей незаконно обналичили материнский капитал и получили по два года лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымчанка с подельницей незаконно обналичили материнский капитал, чтобы потрать его на личные нужды. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда.

- В 2017 году, 34-летняя мать двоих детей решила незаконным путем обналичить средства материнского капитала по государственному сертификату, а полученные деньги потратить на личные нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, - говорится в сообщении.

Предприимчивая крымчанка попросила помощи у своей 24-летней знакомой, которая нашла жилое помещение, непригодное для проживания, стоимостью равной материнском капиталу - 408 тысяч рублей. Злоумышленница составила поддельные документы, с помощью которых завладела деньгами. Вырученную нечестным путем сумму девушки поделили между собой и потратили на себя. В качестве наказания каждая получила по два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Феодосии мать четверых детей получила условный срок за махинации с маткапиталом. Общий ущерб составил 450 тысяч рублей.

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