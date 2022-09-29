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Происшествия29 сентября 2022 14:23

На трассе Евпатория - Черноморское автобус столкнулся с легковушкой и перевернулся: пострадал один человек

Водитель Daewoo Lanos по непонятным причинам выехал на встречку
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
В автобусе находился только водитель. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В автобусе находился только водитель. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Сакском районе Крыма днем 29 сентября произошло ДТП на трассе Евпатория - Черноморское, в которой перевернулся автобус. Как КП-Крым сообщили в пресс-службе МВД республики, по предварительным данным в аварии пострадал один человек.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Водитель легковушки выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба МВД Крыма

- Водитель автомобиля Lanos по непонятным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

В результате аварии телесные повреждения получил водитель легковушки.

Пострадал водитель легкового автомобиля. Фото: пресс-служба МВД Крыма

Пострадал водитель легкового автомобиля. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В перевернувшемся автобусе на момент аварии находился только шофер - он не пострадал.