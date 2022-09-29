ПСБ в Крыму расширил географию доставки банковских карт на 8 городов

Фото: Архив "КП"

Получить банковскую карту ПСБ дома или на работе могут жители восьми крупных городов Крымского полуострова, среди которых, помимо Севастополя и Симферополя, – Керчь, Ялта, Евпатория, Балаклава, Феодосия и Бахчисарай.

К доставке доступны дебетовые, кредитные и пенсионные карты. Заказать их можно на сайте ПСБ или через колл-центр, указав город и удобный адрес получения.

Когда карта будет готова к выдаче, накануне доставки с клиентом свяжется представитель банка, чтобы подтвердить время и место получения. Активировать карту клиент сможет самостоятельно, установив пин-код в мобильном приложении или интернет-банке.

- Доставка позволяет экономить время, упрощает процедуру оформления и делает доступнее самые востребованные финансовые продукты. Важно, что у наших клиентов есть возможность выбрать вид карты – именную, изготавливаемую для конкретного заказчика, или моментальную, преимущество которой в сокращенных сроках доставки благодаря экономии времени на ее изготовлении. Обе карты являются полноценным платежным инструментом и не отличаются друг от друга по функциональности, – отметила управляющий Симферопольским филиалом ПСБ Светлана Сидорова