Севастопольца поймали на краже элитных шоколадок

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

В Севастополе росгвардейцы поймали 18-летнего парня на краже элитного шоколада. Как сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, вызвал наряд силовиков администратор магазина, который увидел все по камерам наблюдения.

- Молодой человек, увидев на полке дорогие плитки шоколада, взял их и сразу же направился в подсобное помещение магазина. Он посчитал, что там сможет скрыться от камер внутреннего наблюдения магазина, - отметили в пресс-службе Росгвардии.

Спрятав похищенное во внутренние карманы, парень поспешил выйти из магазина, минуя кассу, но не тут-то было.

Как севастополец объяснил росгвардейцам, шоколадки он попросту забыл оплатить. Объясняться молодой человек теперь будет с полицейскими.