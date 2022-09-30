Кинотеатрам в Симферополе продлили арендные каникулы до конца года

Кинотеатрам продлили арендные каникулы до конца года Фото: Алиса ТИТКО

Симферопольских предпринимателей, осуществляющих кинотеатральную деятельность, освободили от уплаты аренды до конца текущего года. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета крымской столицы.

Как передает «Крым 24», речь идет об аренде помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Весной, когда кинотеатры начали испытывать трудности из-за санкций, крымское правительство освободило предпринимателей от уплаты аренды с 1 марта по 1 октября. Сейчас же арендные каникулы решили продлить до конца года.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 января 2023 года введут единое универсальное пособие для семей с детьми. Пособие будет назначаться в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного.

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