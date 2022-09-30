Фото: mzdrav.rk.gov.ru

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница» отметила 100 лет со дня основания 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

- Здесь трудятся высококвалифицированные сотрудники, среди которых заслуженные врачи и работники здравоохранения, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, главные внештатные специалисты Минздрава Крыма, - подчеркнул в своем поздравлении глава Минздрава РК Константин Скорупский.

Ранее сообщалось, что к 85-летию художественного музея в Симферополе будет представлена выставка. Открытие запланировано на 7 октября. Гости смогут увидеть произведения живописи и графики из довоенного собрания, которые находились в эвакуации в Ереване в 1941-1944 годах, а также другие работы.

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