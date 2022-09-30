Где в Симферополе не будет воды 30 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые жители крымской столицы остались без воды 30 сентября, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».

Так, до 14.00 краны будут сухими на улице Турецкая в связи с аварией на сетях.

С 23.00 часов 30 сентября до 06.00 часов 1 октября воды не будет в микрорайоне «Солнечная Долина».

Также до 14.00 водоснабжение будет ограничено на улицах Воровского (частично), Первомайская, Беспалова, Алуштинская, Неапольская, а также на прилегающих улицах.

Кроме того, до 17.00 краны будут сухими в селе Доброе.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 30 сентября отключат электричество. Крымские энергетики ремонтируют оборудование.

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