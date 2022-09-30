В Крыму 30 сентября выявили 242 инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 30 сентября выявили 242 инфицированных COVID-19, с начала пандемии - 197 667. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 22 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 919 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 407 человек, выздоровевших за весь период - 197 667, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 385. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 102 пациента, из них 96 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 91 года.

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