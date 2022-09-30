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Здоровье30 сентября 2022 7:27

В Крыму 30 сентября выявили 242 инфицированных COVID-19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 69 новых случаев заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым по состоянию на утро 30 сентября выявили 242 инфицированных COVID-19, с начала пандемии - 197 667. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 22 пациента, за все время на стационарном лечении находились 61 919 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 407 человек, выздоровевших за весь период - 197 667, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе выявили 69 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 94 385. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находится 102 пациента, из них 96 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 91 года.

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