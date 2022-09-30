Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 7:34

В Симферополе 30 сентября проходит мастер-класс по лепке из глины

Мероприятие проводится в рамках празднования Дня Крещения Руси
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферполя

Фото: пресс-служба администрации Симферполя

В симферопольском парке имени Гагарина 30 сентября проходит мастер-класс по лепке различных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации Симферополя.

- В симферопольском парке Гагарина проходит мастер-класс по лепке глиняных поделок и росписи гипсовых фигур. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня Крещения Руси, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 85-летию художественного музея в Симферополе представят выставку. Открытие запланировано на 7 октября. На ней можно будет увидеть произведения живописи и графики из довоенного собрания, которые находились в эвакуации в Ереване в 1941-1944 годах, а также другие работы.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50