В Симферополе 30 сентября проходит мастер-класс по лепке из глины

Фото: пресс-служба администрации Симферполя

В симферопольском парке имени Гагарина 30 сентября проходит мастер-класс по лепке различных изделий. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации Симферополя.

- В симферопольском парке Гагарина проходит мастер-класс по лепке глиняных поделок и росписи гипсовых фигур. Мероприятие проводится в рамках празднования Дня Крещения Руси, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к 85-летию художественного музея в Симферополе представят выставку. Открытие запланировано на 7 октября. На ней можно будет увидеть произведения живописи и графики из довоенного собрания, которые находились в эвакуации в Ереване в 1941-1944 годах, а также другие работы.

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