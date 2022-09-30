В Алуште будут судить женщину, которая едва не зарезала своего собутыльника

В Крыму будут судить женщину, которая едва не убила своего собутыльника Фото: Артем КИЛЬКИН

В Алуште перед судом предстанет 39-летняя местная жительница, едва не зарезавшая своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Инцидент произошел июльским вечером 2022 года. Обвиняемая коротала время с 38-летним приятелем во дворе своего дома, когда между ними произошел конфликт.

- Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, [она] нанесла мужчине удар ножом в область легкого. При этом продолжить причинение телесных повреждений женщина не смогла ввиду оказания сопротивления потерпевшим, а также прибытия ее родственников, - говорится в сообщении.

Медики успели спасти мужчину. А вот его подругу теперь ждет суд.

Напомним, ранее был задержан симфероплец, ограбивший городские магазины на 70 тысяч рублей. За сентябрь мужчина успел обчистить пять торговых объектов.

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