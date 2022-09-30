В Ялте полтысячи пальм снова обработают от мотылька

В Ялте пальмы обрабатывают от мотылька. Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте приступили к третьему этапу обработки пальм от мотылька. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко. Две предыдущие обработки, напомним, провели весной и летом.

- Всего на балансе «Зеленстроя» более полутысячи пальм. Однако важна комплексная работа – обрабатывать необходимо все участки, вне зависимости от формы собственности, - отметила Павленко у себя в telegram.

В курортной Ялте более полутысячи пальм. Фото: Янина Павленко/Telegram

По информации мэра Ялты, содержание и обработка пальм на частных участках является обязанностью владельцев. Никитский ботанический сад разработал для них информационно-сигнальный листок с разъяснениями и рекомендациями.

- Что касается муниципальных и незакрепленных ни за кем территорий, то сейчас составляем расширенный реестр пораженных пальм, чтобы понимать масштаб бедствия, - заявила Павленко.

Осенью власти города планируют провести дополнительную обработку пальм, в том числе и «бесхозных».

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