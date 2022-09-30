Крымские предприятия получат субсидии по линии Минпрома РК более чем на 66 млн рублей

Фото: пресс-служба Минпромполитики РК

Действующие меры господдержки предприятий республики способствуют модернизации производственных мощностей, повышению их энергоэффективности и запуску производства инновационных видов продукции. Об этом сообщила врио министра промышленной политики Республики Крым Елена Элекчян во время посещения косметической компании «Крымская Роза».

Она отметила, что в 2022 году Минпромом Крыма запланировано предоставление субсидий на сумму более 66 млн рублей.

- Минпром Крыма завершил отбор претендентов для предоставления субсидий из бюджета Республики Крым на возмещение затрат промышленным предприятиям на реализацию мероприятий по созданию новых производств, модернизацию производственных мощностей, повышение энергоэффективности производства. Размер этой субсидии составляет 64 млн рублей, – сообщила Елена Элекчян и добавила, что до середины октября текущего года предприятия - победители конкурсного отбора получат денежные средства, также объявлен отбор претендентов на получение еще двух субсидий.

Врио министра отметила большие перспективы косметического производства в Крыму и подчеркнула, что, в частности, компания «Крымская Роза» благодаря мерам господдержки модернизировала производственные мощности и разработала новые виды высокотехнологичных экспертных формул косметической продукции. За период с 2018 по 2021 годы в рамках Госпрограммы Республики Крым «Развитие промышленного комплекса» предприятие получило из республиканского бюджета субсидии более чем на 8 млн рублей. В настоящее время производственная база «Крымской Розы» позволяет увеличивать объемы выпуска продукции на 200%.

Фото: пресс-служба Минпромполитики РК

- «Крымская Роза» – косметическая компания, с 1930 года производящая продукцию из натурального сырья, выращенного в Крыму, в настоящее время представлена на крупнейших маркетплейсах России и Китая, а также на сайтах специализированных российских торговых сетей косметики и парфюмерии, – проинформировала Елена Элекчян.

СПРАВКА КП

«Крымская Роза» - косметическая компания с экспертизой в области разработки и создания косметических средств с 1930 года. Предприятие было основано с закладкой в Крыму первых плантаций эфиромасличных культур. Сегодня «Крымская Роза» - визитная карточка полуострова.