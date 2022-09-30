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Происшествия30 сентября 2022 10:07

Недавно вышедший из колонии житель Евпатории вновь предстанет перед судом за убийство

Не прошло и полугода с тех пор как мужчина вышел из мест лишения свободы
Екатерина НАЗАРОВА
Ранее судимый житель Евпатории зарезал человека спустя полгода после выхода из мест лишения свободы

Ранее судимый житель Евпатории зарезал человека спустя полгода после выхода из мест лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый житель Евпатории вновь предстанет перед судом за убийство.

- В мае 2022 года евпаториец освободился из мест лишения свободы, а уже сейчас обвиняется в том, что нанес шилом раскладного ножа двенадцать колотых ранений грудной клетки, от трех из которых наступила смерть пострадавшего, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Евпаторийского городского суда.

Ранее КП-Крым писала, что молодой любовник из Орла пытался зарезать 42-летнюю крымчанку на почве ревности. Женщине чудом удалось выжить. Свидетелем покушения на убийство стал проезжающий мимо таксист, который отвез пострадавшую в больницу.

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