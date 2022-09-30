Недавно вышедший из колонии житель Евпатории вновь предстанет перед судом за убийство

Ранее судимый житель Евпатории зарезал человека спустя полгода после выхода из мест лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее судимый житель Евпатории вновь предстанет перед судом за убийство.

- В мае 2022 года евпаториец освободился из мест лишения свободы, а уже сейчас обвиняется в том, что нанес шилом раскладного ножа двенадцать колотых ранений грудной клетки, от трех из которых наступила смерть пострадавшего, - цитирует КИА сообщение пресс-службы Евпаторийского городского суда.

Ранее КП-Крым писала, что молодой любовник из Орла пытался зарезать 42-летнюю крымчанку на почве ревности. Женщине чудом удалось выжить. Свидетелем покушения на убийство стал проезжающий мимо таксист, который отвез пострадавшую в больницу.

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