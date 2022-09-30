В Крыму 60 долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, получили выплаты в размере 50 тысяч рублей

Еще 35 человек в Крыму в этом году отметят 100-летний юбилей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму 60 долгожителей перешагнули столетний рубеж. Такие данные озвучил глава Совмина республики Юрий Гоцанюк. Каждый из них, по его словам, в этом году единоразово получил по 50 тысяч рублей. В целом в Крыму на поддержку пожилых людей в 2022-м предусмотрено более 240 миллионов рублей.

- На сегодняшний день около четверти жителей республики – более 500 тысяч человек – составляют люди пожилого возраста. 417 тысяч пожилых людей пользуются различными мерами социальной поддержки и льготами. Своевременно индексируются пенсии и пособия. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» постепенно повышается качество жизни пожилых людей. В текущем году на эти цели предусмотрено более 240 миллионов рублей,- сообщил Гоцанюк у себя в Telegram.

Глава Совмина также отметил, что продолжительность жизни крымчан растет. Больше всего долгожителей проживает в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории. При этом еще 35 крымчанам в этом году исполнится сто лет.

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