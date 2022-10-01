Погода на 1 октября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

В Крым пришел октябрь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных районах актуальна высокая пожарная опасность.

- В выходные дни сохранится теплая погода. В субботу без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+25°, юго-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…23°, юго-западный ветер 3-11 м/с. Ясно.

В Керчи +20 …+23°, юго-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +19 …+24°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +20…+23, южный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+30°, скорость юго-западного ветра 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +18 …+24°, скорость юго-западного ветра 3-8 м/с. Переменная облачность.

Температура воды Черном море +19 …+21°.

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