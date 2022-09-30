Ялтинцу грозит 10 лет колонии за хранение 1,24 грамма наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

25-летнему жителю Ялты грозит длительный срок в колонии за хранение 1,24 грамма наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Поведение парня вызвало подозрение полицейских, когда он шел по улице в состоянии наркотического опьянения. Он плохо ориентировался в пространстве и не мог ответить на элементарные вопросы.

- Во время личного досмотра у мужчины полицейские обнаружили и изъяли бумажные свертки с порошкообразным веществом. Мужчина пояснил, что обнаруженное вещество - это наркотики, которые он хранил для личного употребления без цели сбыта, - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое вещество массой 1,24 грамма - так называемая «соль». На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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